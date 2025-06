"Na de oproep omtrent zijn persoon: we moeten misschien allemaal een beetje meer Wout van Aert zijn"

Het wordt wel vaker ter sprake gebracht of de benadering van wielertoppers als Wout van Aert wel goed zit. Wordt er niet te veel druk gelegd op de renners?

Die denkoefening wordt wel eens publiekelijk gehouden en het gaat dan vooral over de grote namen. De indruk van ondergetekende is dat dit niet het geval is, omdat die renners vaak de lat zo hoog voor zichzelf leggen en niemand meer van hen kan verwachten dan zijzelf. Wat niet wil zeggen dat de berichtgeving en vooral de conclusies niet vatbaar zijn voor aanpassingen.

Michel Wuyts rakelde onlangs bij Wieler Revue de geweldige prestaties van Wout van Aert in de Tour van 2022 op, in dienst van Vingegaard. Van Aert leek in die Tour onvermoeibaar. Enkele jaren later heerst de discussie of het palmares van Van Aert genoeg gevuld is in vergelijking met zijn capaciteiten. Wuyts moedigt ons aan die topprestaties niet te snel te vergeten, ondanks ook zijn harde kritiek op WVA uit het verleden.

Wuyts en De Cauwer nog eens op zelfde lijn

Het sluit aan bij zijn algemene visie, namelijk dat er te snel na de koers een oordeel moet volgen. Er is volgens hem nood aan meer nuance. Een gelijkaardige oproep deed zijn voormalige commentaarpartner José De Cauwer, die ook vindt dat er te voorbarig conclusies getrokken worden. Daar valt zonder enige twijfel zeker iets voor te zeggen.

Het is echter ook eigen aan het nieuwe medialandschap, met tal van podcasts en dergelijke. De juiste manier van communicatie vinden is soms balanceren op een dunne koord: zaken uit het privéleven brengen of niet, is een bepaald artikel te veel op de man gespeeld of niet? Nochtans is er qua communicatie een heel goed voorbeeld: Wout van Aert zelf.

Voorbeeld nemen aan Van Aert

Van Aert communiceert altijd open en eerlijk, op een rustige manier, maar hij benoemt de dingen ook en draait niet rond de pot. Als hij zelf tekortschiet, dan verwoordt hij dat zo ook, zoals na Dwars door Vlaanderen. Hij kijkt ook in de spiegel. Dat is ook een goede combinatie voor ieder van ons in de media. Wel is het zo dat het weglaten van te snelle conclusies een stap in de juiste richting zou zijn.