José De Cauwer is scherp voor opiniemakers in de koers: "Veel analisten verbazen de wereld maar vooral zichzelf"

José De Cauwer vindt dat analisten in de koers veel te snel voorbarige conclusies trekken. Hij heeft daar dan ook weinig goede woorden voor over.

Tijdens de VRT-uitzending van de zesde etappe van de Dauphiné verzorgde voormalig bondscoach José De Cauwer mee het commentaar. Hij diende uiteraard stil te staan bij de demonstratie van Tadej Pogacar. Reeds heel vroeg op de slotklim had de Sloveen iedereen uit het wiel gereden. Nochtans verloor hij een dag eerder tijd in de tijdrit.

Dan was de conclusie zogenaamd dat Pogacar nog werk voor de boeg had richting de Tour de France. De Cauwer waarschuwde er in de uitzending voor om al te snel conclusies te trekken. Dat is de waan van de dag, liet zijn collega Renaat Schotte optekenen. "Ja, we mogen daar in meegaan, maar niet te veel", verwittigde De Cauwer nogmaals.

De Cauwer heeft geen hoge pet op van sommige analisten

In het huidige medialandschap doen er heel wat analisten hun zegje over de ontwikkelingen in de wielerwereld. De Cauwer heeft niet van alle analisten een hoge pet op, zoveel is duidelijk. "Er zijn veel analisten die de wereld verbazen met één of andere straffe uitspraak maar daarna vooral zichzelf." Daar bedoelt De Cauwer mee dat ze vaak verkeerd zijn.

Hij noemt echter niemand bij naam die dan vaak de mist ingaat met zijn of haar analyse. Niemand hoeft zich dus persoonlijk aangesproken te voelen, maar De Cauwer heeft wel een punt. Zo was er eerder dit seizoen na de Amstel het narratief dat de vorm van Pogacar in dalende lijn zou verkeren. Vervolgens won hij in Hoei en in Luik.

Voorzichtig blijven over ontwikkelingen in Dauphiné

Ook met de ontwikkelingen in de Dauphiné moeten we dus voorzichtig omgaan. Net zoals er geen drama moest gemaakt worden van het tijdsverlies van Pogacar in de tijdrit, moet nu ook niet gezegd worden dat Vingegaard en Evenepoel kansloos zouden zijn in de Tour.