"Soudal Quick-Step maakt zich sterk dat het Evenepoel in de Tour beter zal omringen, maar waar is dat op gebaseerd?"

Soudal Quick-Step is er zeker van: in de Tour zal het als ploeg een betere steun zijn voor Remco Evenepoel. We vragen ons af of er een basis is voor die overtuiging.

Zodra het bergop gaat, zit Remco Evenepoel al snel geïsoleerd in de Dauphiné. Meer dan waarschijnlijk is het een voorproefje van wat hem straks in de Tour de France te wachten staat. Wie zou het immers moeten zijn die Remco tot diep in de bergen kan bijstaan? De kernploeg rond Remco Evenepoel heeft al te veel klappen moeten incasseren.

Bij Soudal Quick-Step heerst het besef dat dit een kwestie is die aandacht verdient maar is er ook nog optimisme dat het goed kan komen. Tom Steels erkent de kwetsbaarheid van de ploeg. Tegelijkertijd is de ploegleider ervan overtuigd dat Soudal Quick-Step goed zal presteren in de Tour. Patrick Lefevere is bezorgd, maar ziet een Schachmann en Paret-Peintre nog verbeteren.

Groot vraagteken of ploeg Evenepoel voldoende kan steunen

Laat ons zo vrij zijn om achter die overtuigingen grote vraagtekens te plaatsen. Zeker bij Schachmann is dat twijfelachtig. De Duitser toonde tekenen van beterschap in het Baskenland, maar komt sindsdien weer veel minder goed uit de verf. Tijdens de Amstel Gold Race zei hij al heel vroeg aan Evenepoel dat het toch al hard was gegaan.

Als hij in de Dauphiné amper van waarde is, zien we geen reden waarom dat ineens zou omslaan. Paret-Peintre liep een botbreuk op in Catalonië. De Fransman heeft inderdaad nog werk om daarvan te herstellen, maar moet ook mentaal een klik maken. Hij zou gekoppeld worden aan Landa, om later zelf zijn kans te kunnen gaan in grote ronden.

Soudal Quick-Step heeft enorme pech

Misschien zou hij met Evenepoel de Vuelta rijden, maar nu moet hij plots voor hem knechten in de Tour. Dit alles is geen kritiek aan het adres van Soudal Quick-Step: de ploeg heeft gewoon enorme pech met het uitvallen van Landa en Vervaeke. Dat is simpelweg te veel om op te vangen. Zeker als je niet wil dat het niet elke dag dezelfde meesterknecht is die bergop de kastanjes uit het vuur moet halen voor Evenepoel.