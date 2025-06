Na de complimenten van Sven Nys: "Dat mocht wel na al die ellende"

Het blijft goed gaan met Fleur Moors in het wielerpeloton. En daar is ze zelf enorm opgelucht mee na alle miserie.

Fleur Moors won een week geleden Dwars door de Westhoek. Het was voor onze landgenote de eerste profzege uit haar carrière en daar was ook Sven Nys heel erg trots op.

Want 2025 was niet gemakkelijk geweest voor de 19-jarige sprintster van Lidl-Trek. Ze kampte met sinusproblemen en er was een operatie nodig aan de neusholtes.

Die hield haar maandenlang aan de kant, maar de gezondheidsproblemen lijken nu helemaal van de baan. Zaterdag werd Moors ook nog eens tweede in Dwars door het Hageland.

“Ik heb een heel moeilijke periode achter de rug. Ik heb diep gezeten, maar ben zo blij dat het nu echt wel weer de goede kant op gaat. Dat mocht ook wel na al die ellende”, liet onze landgenote weten.

Ze moest het zaterdag afleggen tegen Lorena Wiebes. “In de eindspurt probeerde ik Lorena Wiebes nog wat pijn te doen, nog voor de laatste passage op de Citadel. Maar dat lukte me niet. Wiebes had ook een sterke ploeg rond haar die alles controleerde.”

“Eens op de Citadel moest ik mijn meerdere erkennen in haar. Het was ook opletten op die Citadel”, gaat Moors verder. “De kasseien lagen er door de regen gevaarlijk glad bij. Bij de eerste passage was ik er te overmoedig tegenaan gegaan en was ik ten val gekomen”, besluit ze.