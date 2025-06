Hoe is het met zijn pols? Van der Poel heeft toch nog minder goed nieuws

Mathieu van der Poel sloot de Dauphiné af zonder ritzege, maar kan wel bijzonder tevreden terugblikken. Al is zijn pols nog altijd niet helemaal genezen nadat hij een breukje opliep.

In de laatste etappe van de Dauphiné sprokkelde Mathieu van der Poel aan de tussensprint nog tien punten voor de groene trui, maar dat volstond niet om die mee te nemen naar huis. Want ook Pogacar scoorde nog aan de streep.

De Sloveen werd derde en pakte zo ook 10 punten, waardoor Pogacar en Van der Poel allebei 79 punten tellen. Door de drie overwinningen van Pogacar en de som van de etapperesultaten trok hij aan het langste eind.

Een kleine teleurstelling voor Van der Poel, maar hij is vooral tevreden met het gevoel dat hij overhield aan de Dauphiné. Door een breukje in zijn pols die hij opliep tijdens het mountainbiken was het even onzeker of Van der Poel wel kon starten.

Pols Van der Poel nog niet 100%

"Hier zou ik vooraf zeker voor getekend hebben. Nu is het wat rusten en dan zou het wel goed moeten komen voor de Tour", zei Van der Poel na afloop van de laatste rit bij Sporza. Maar zijn pols is ook nog niet helemaal hersteld.

"Ik ben blij dat ik nu even rustiger aan kan doen met mijn pols. Het is zeker niet erger geworden, maar ook nog niet 100 procent." De Tour start over zo'n drie weken, Van der Poel krijgt in de eerste tien dagen heel wat kansen op ritwinst en de gele trui.