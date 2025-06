Allebei 79 punten, maar Pogacar en niet Van der Poel krijgt de groene trui

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar heeft de groene trui in de Dauphiné gewonnen. Nochtans had Mathieu van der Poel evenveel punten als de Sloveen.

Mathieu van der Poel beleefde een zware slotdag in de Dauphiné. De Nederlander probeerde onderweg de nodige punten te sprokkelen voor de groene trui, maar kwam van een kale reis terug.

Hij eindigde met evenveel punten als Tadej Pogacar, maar het was de Sloveen die de groene trui uiteindelijk om de schouders kreeg. Dat staat zo beschreven in het reglement van de Franse rittenkoers.

Als twee renners met hetzelfde aantal punten eindigen, dan wordt er gekeken naar de som van de etapperesultaten en daarin deed Pogacar het veel beter.

Geen groene trui voor Mathieu van der Poel in Dauphiné

“Jammer genoeg pakt Tadej ook nog punten aan de finish”, zei Van der Poel na afloop van de etappe bij Sporza. “Ik ben wel tevreden met het gevoel vandaag. Het hoofddoel van de dag was om die groene trui nog te pakken. Als Tadej er geen meer nam aan de finish, maakte ik nog kans”, klinkt het.

Toch trekt hij met een goed gevoel huiswaarts. “Hier zou ik vooraf zeker voor getekend hebben. Nu is het wat rusten en dan zou het wel goed moeten komen voor de Tour. Ik ben blij dat ik nu even rustiger aan kan doen met mijn pols. Het is zeker niet erger geworden, maar ook nog niet 100 procent.”