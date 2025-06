Paniek voor de Tour bij Vollering? Belgische performance coach zegt waar het op staat

Demi Vollering is er niet in geslaagd om de Ronde van Zwitserland te winnen en dat zorgt voor twijfels bij de Nederlandse. Zal ze wel klaar raken voor de Tour over iets meer dan een maand?

Na winst in de Vuelta Femenina (4-10 mei), de Ronde van het Baskenland (16-18 mei) en de Ronde van Catalonië (6-8 juni) wilde Demi Vollering ook de Ronde van Zwitserland (12-15 juni) op haar naam schrijven.

Dat lukte niet, ze werd geklopt door haar ex-ploeggenote Marlen Reusser (Movistar). De Nederlandse twijfelde meteen aan zichzelf en vreesde voor een virus in haar lichaam. Bij haar ploeg FDJ-Suez wordt er op dit moment niet getwijfeld.

"Het is dan van belang om 100% te blijven geloven in de keuzes die je maakt", zegt performance coach Lieselot Decroix bij Sporza. Volgens Decroix zal het Vollering deugd doen om nu even thuis te zijn en een hoogtestage af te werken.

En voor de Tour ziet Decroix op dit moment ook geen problemen voor Vollering. "Ze is niet op minuten gereden door een sterke Reusser, hè". Het verschil in het klassement tussen de twee was slechts 36 seconden.

Dat er nu twijfels zijn bij Vollering, is volgens Decroix dan ook normaal. "Maar het is aan ons om die de kop in te drukken. Want wij hebben veel vertrouwen in een sterke Tour."