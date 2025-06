Demi Vollering komt met slecht nieuws nadat ze tweede wordt in Ronde van Zwitserland

Vandaag stond de laatste etappe van de Ronde van Zwitserland op de agenda. Demi Vollering eindigde derde in de etappe en tweede in de eindstand.

Demi Vollering kende een zware week in de Ronde van Zwitserland en lijkt nu even op haar limiet te zitten. Hoewel ze een sterke tweede plaats behaalde in het eindklassement en als derde eindigde in de slotrit, voelde de Nederlandse topfavoriete zich verre van optimaal.

Na de race in Küssnacht zakte ze uitgeput neer en kon ze alleen maar uitbrengen: “Ik ben leeg”, citeert Het Nieuwsblad haar. Het lichaam wou gewoon niet meer mee, zo moest ze zelf vaststellen.

“Van bij het begin van deze koers voelde ik me niet goed. Ik heb iedere dag mijn best gedaan en normaal herstel ik snel, maar ik bleef hier afzien zodra ik wat harder moest duwen,” verklaarde ze. Ze vermoedt dat een virus haar lichaam heeft aangetast, iets wat ook haar ploeggenote Elise Chabbey parten speelde.

Demi Vollering botst op haar limieten

De afgelopen maanden waren bijzonder intensief voor Vollering. Met overwinningen in onder meer de Vuelta en de Rondes van Baskenland en Catalonië leek ze onverslaanbaar. Maar elke renner heeft grenzen. “Blijkbaar was dit de koers te veel. Zoiets weet je nooit op voorhand.”

Nu is het duidelijk dat rust prioriteit heeft, zeker met de Tour de France Femmes in aantocht. Op 26 juli begint Vollering aan haar grote doel van het seizoen, net als… Lotte Kopecky.