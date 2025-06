Veelbelovende hereniging! Trainingsmakker als geheim wapen van Mathieu van der Poel voor de Tour: "We zijn terug"

Het is lang geleden dat er nog zo'n enthousiasme was rond Mathieu van der Poel richting de Tour. Een bekende trainingsmakker kan helpen om de laatste hand te leggen aan de voorbereiding.

De prestaties van Mathieu van der Poel in de Dauphiné zijn in Nederland op lof onthaald. Van der Poel toonde zich enorm aanvalslustig in de loop van deze rittenkoers en dat zou volgens Thijs Zonneveld een voorbode kunnen zijn voor de Tour. Het zou wijzen op een enorme goesting bij Van der Poel, voor een Toureditie met meer persoonlijke kansen.

Van der Poel blijft er alvast een lap op geven in de voorbereiding op de Tour: dat tonen enkele posts op zijn Instagram Stories aan. Om te beginnen heeft hij een post gedeeld van Freddy Ovett. Het is een foto van Van der Poel, waar Ovett bijschrijft: "We zijn terug. Genezen." Mogelijk is het een verwijzing naar het polsletsel van Mathieu.

Van der Poel - Ovett blijft trainingsduo

Freddy Ovett is natuurlijk een gekende trainingsmakker voor Van der Poel. Hij traint vaak met hem samen, meestal in de Spaanse zon. Ovett heeft voorafgaand aan vele successen uit de carrière van Van der Poel kunnen zien hoe de Nederlander zich klaarstoomt voor de grote afspraken. Dat is ook nu dus opnieuw het geval.

We laten wel in het midden waar dat deze keer gebeurt, want in principe heeft Alpecin-Deceuninck een hoogtestage gepland in La Plagne. Van der Poel heeft ook nog een paar filmpjes geplaatst: in de ene video is te zien hoe hij zijn drinkbus van Alpecin-Deceuninck vult, de andere video is er eentje met beelden van een trainende VDP.

Ideale omstandigheden voor Van der Poel

Het trainen kan duidelijk gebeuren in zonnige omstandigheden en Van der Poel zit heel gestroomlijnd op zijn witte Canyon-fiets. Na zijn sterke tijdrit in de Dauphiné is het overigens ook uitkijken wat de Nederlander in het werk tegen de klok kan in de Tour.