Thijs Zonneveld schrikt van Mathieu van der Poel: "Zelden gezien"

Mathieu van der Poel reed zich vaak in de kijker in de Dauphiné, maar kon wel niet winnen. Thijs Zonneveld ziet Van der Poel in juli ook schitteren in de Tour.

Twee keer een derde plaats, een vijfde plaats, een zesde plaats en een negende plaats. Mathieu van der Poel was in de eerste vijf ritten van de Dauphiné niet weg te slaan uit de top tien en koerste bijzonder attractief.

"Hij leek er ook heel veel zin in te hebben elke dag. Ook in die bergritten zat hij mee en was hij aan het aanvallen. Hij was zichzelf echt aan het testen en had er wel heel veel zin in", zegt Thijs Zonneveld bij In De Waaier.

"Dit heb je hem in de Tour zelden zien doen. Soms zag je wel dat hij wilde spelen, maar dat lukte alleen in 2021. Dat was z'n enige goeie Tour. Maar dit lijkt wel op de Tour van 2021 en de Tour zelf lijkt in de eerste helft ook op die van 2021."

Slaat Van der Poel weer toe in de Tour?

Van der Poel was bijzonder gretig in de Dauphiné, op sommige momenten misschien zelfs te gretig. In de eerste rit ging hij te vroeg zijn sprint aan, in de derde rit liet Van der Poel zich rollen in een vlucht van dertien renners.

"Als hij zo ook in de Tour rijdt, dan gaan we veel leuke ritten krijgen", stelt Zonneveld nog. Kan Van der Poel zijn tweede ritzege pakken in de Tour na zijn enige zege in 2021? De voortekenen lijken alvast goed te zijn.