Ex-renner weigert meerdere keren job bij Soudal-QuickStep: "Dat schrikt me af"

In 2005 stopte Peter Farazijn met koersen. Ondertussen werkt hij als buschauffeur voor De Lijn. Een terugkeer naar het wielrennen zit er niet meteen in.

Peter Farazijn beleefde mooie tijden met zijn wielrennen. Het leven is voor hem nu wat minder spannend dan toen hij coureur was, want nu is hij al sinds 2007 aan de slag als chauffeur bij De Lijn.

“Alle dagen lijken op mekaar. Gelukkig is het hier in de streek rustig rijden. In Gent, Antwerpen of Brussel zou ik niet willen werken”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Onlangs nam hij in Brussel zelf eens de bus en trok zijn ogen open. “Iedereen springt daar op en af de bus. Toen ik een controleur daarover aansprak, vertelde die man dat in Brussel alleen de politie controles doet”, lacht hij.

Peter Farazijn weigert job bij Soudal-QuickStep

Problemen heeft Farazijn op zijn bus in de Westhoek nog nooit gekend en dat wil hij ook zo houden. Hij kreeg zelfs meerdere keren een job in het wielrennen aangeboden, maar toch wil hij er niet op ingaan en daar heeft hij een goede reden voor.

“Quick-Step heeft me herhaaldelijk gevraagd om met zijn teambus te rijden. Natuurlijk zou ik graag weer in de koers belanden, maar de lange uithuizigheid schrikt me af”, is hij heel erg duidelijk.