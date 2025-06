Jurgen Foré doet boekje open over financiën van Soudal-QuickStep: "Dringend nodig"

In het wielrennen gaat er heel veel geld om. Dat gaat naar veel meer dan enkel de kopman die een mooi loon opstrijkt.

Remco Evenepoel verdient volgens de meeste bronnen vijf miljoen euro op jaarbasis. Dat is zijn basissalaris plus de bonussen die er nog allemaal bijkomen, maar wel zonder sponsordeals.

Een ploeg in competitie houden, dat kost enorm veel geld. En dat is veel meer dan enkel het loon van een kopman als Evenepoel uitbetalen, zo geeft ook Jurgen Foré, CEO van Soudal-QuickStep, aan.

“Kijk je puur naar het financiële, dan komen we voor een uitdaging te staan als we niet dringend onze budgetten omhoog krijgen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Budget van een wielerploeg is veel meer dan het loon van de kopman

“Het gaat hierbij niet enkel over Remco maar over de ganse ploeg. Een goede klimmer in steun van Remco, die kost geld. Een vedette aan u koppelen, dat is één ding. Maar ook de ploeg eromheen bouwen, dat is een ander ding.”

Het verschil met de absolute topploegen is nog bijzonder groot. Het budget van de ploeg van Tadej Pogacar is nog van een totaal andere grootteorde dan dat van Soudal-QuickStep.

“UAE kan in de Tour in principe een ploeg opstellen met renners die elders kopman zouden kunnen zijn. Gelukkig zijn er nog renners als bijvoorbeeld Valentin Paret-Peintre, die naar ons komt om Remco te helpen in de Tour maar voor het overige toch ook de vrijheid krijgt om te investeren in zijn eigen toekomst”, besluit Foré.