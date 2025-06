Tim Merlier bedenkt zich dan toch over het BK, maar vreest ook één scenario

Tim Merlier heeft opnieuw een uitstekende vorm te pakken en won overtuigend de eerste etappe in de Baloise Belgium Tour. De Europese kampioen denkt niet alleen meer een gele of de groene trui.

Met negen zeges is Tim Merlier met voorsprong de beste Belg dit seizoen, net als vorig seizoen. Ook internationaal scoort hij weer hoog, net als vorig jaar doet enkel Tadej Pogacar beter. Hij won al elf keer dit jaar.

Op papier is Merlier dus de beste Belg, maar de tricolore wordt over tien dagen uitgedeeld in Binche. In 2019 en 2022 werd Merlier al eens Belgisch kampioen, met een derde titel zou hij naast Van Steenbergen en Devolder komen. Steels is recordhouder met vier titels.

Maakt Merlier toch doel van BK in Binche?

Toch was het BK voor Merlier eerst geen doel. Maar zijn zege in de Brussels Cycling Classic en zijn derde plaats in de Antwerp Port Epic hebben hem toch weer aan het denken gezet.

"Je weet nooit hoe de koers evolueert", zegt hij bij HLN. Al vreest Merlier dat Soudal Quick-Step het moeilijk zal hebben om op dat parcours de koers te controleren. En wie wil er met Merlier naar de streep?

Toch ziet Merlier ook kansen op een sprint. "Het circuit is weliswaar minder zwaar dan dat van de Memorial Frank Vandenbroucke. En ook daar mondde het al vaker uit in een sprint. Maar een BK is zo onvoorspelbaar en controleerbaar."