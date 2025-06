Grootste uitdaging ooit voor Van Aert? Dumoulin verklaart waarom Giro én Tour zo moeilijk is

Voor het tweede jaar op rij rijdt Wout van Aert twee grote rondes in één seizoen. Na de Giro rijdt hij straks ook de Tour, wat geen makkelijke opdracht wordt.

Vorig jaar had Wout van Aert de Giro en de Vuelta moeten rijden, maar door zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen werd dat de Tour en de Vuelta. Dit jaar waagt Van Aert zich aan de combo Giro-Tour.

En dat is toch een verschil volgens ex-renner Tom Dumoulin. Het einde van de Tour en het begin van de Vuelta liggen zo'n vier weken uit elkaar, het einde van de Giro en het begin van de Tour zo'n vijf weken.

Vijf weken tussen Giro en Tour

"Vijf weken is net te lang om goede vorm – die je wel twee maanden kan vasthouden – door te trekken, maar net te kort om echt even te resetten na de Giro. Dat maakt het zo lastig", zegt Dumoulin bij WielerFlits.

Het herstel na de Giro duurt zo'n twee weken, maar daarna heb je maar zo'n tweeënhalve week meer voor de start van de Tour. En die laatste week daarvan moet dan ook nog eens rustig gebeuren voor de opbouw naar de Tour. Daarom lukt de combinatie vaak niet.

Al is het voor Van Aert wel een voordeel dat hij geen kopman is voor het klassement. In de Giro kon hij zijn dagen uitkiezen waarin hij er vol voor ging. "Dat zal hij ook weer doen in de Tour", besluit Dumoulin nog.