Twee duidelijke redenen: Philipsen verklaart waarom hij zo lang moest wachten op tweede seizoenszege

Drie maanden na zijn eerste zege heeft Jasper Philipsen nog eens kunnen winnen. Dat hij zo lang moest wachten, is volgens de sprinter van Alpecin-Deceuninck ook geen toeval.

Het was vijf jaar geleden dat Jasper Philipsen zo lang moest wachten op een tweede zege van het seizoen. Na zijn zege in Kuurne-Brussel-Kuurne op 2 maart lukte het niet meer voor Philipsen, al had hij wel redenen.

Op 19 maart kwam Philipsen in de slotkilometer van Nokere Koerse zwaar ten val. Zo viel Milaan-Sanremo enkele dagen in het water en ook de andere klassiekers. Hij haalde niet meer het gewenste rendement.

"Ik zag er lang van af, worstelde met hoofdpijnen. Ik wil er niet álles op afschuiven, maar de vraag hoe de rest van mijn voorjaar zonder die crash was verlopen is echt wel legitiem", zegt Philipsen bij HLN.

Meer focus op klassiekers van Philipsen

Niet alleen zijn valpartij belette hem meer te winnen, maar ook de keuzes die hij maakte. In het voorjaar reed Philipsen weinig sprints en offerde hij kleinere rittenkoersen op om te focussen op het klassieke werk.

"Bewust. Want het is ook een beetje waar de ploeg met mij naartoe wil. Dat vertaalde zich automatisch in minder succes, want ik ben geen multitalent als Pogacar of Van der Poel dat altijd en overal kan winnen. Ik moet oogsten waar het mogelijk is."