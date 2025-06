Pijnlijk: haar comeback draait uit op een ontgoocheling, Tim Merlier moet Cameron Vandenbroucke troosten

De geplande comeback van Cameron Vandenbroucke is een ontgoocheling geworden. Tim Merlier weet dat hij zijn partner zal moeten troosten.

Ze was er zo klaar voor: haar eerste atletiekmeeting in meer dan tien jaar. Cameron Vandenbroucke had laten weten dat ze na al die jaren nog eens mee ging doen aan een atletiekwedstrijd. De dochter van Frank Vandenbroucke had zich ingeschreven voor de 3000 meter op de Ciney Golden Series. Daar zou ze haar kunnen nog eens tonen.

Ten huize Merlier is de renner van Soudal Quick-Step niet de enige die sportiviteit hoog in het vaandel draagt. Cameron Vandenbroucke is de liefde voor het lopen nooit kwijtgespeeld maar blessures weerhielden haar om deel te nemen aan wedstrijden. Nu voelde ze zich eindelijk fit genoeg om zich er nog eens aan te proberen wagen.

Cameron krijgt last van terugkerende blessure

Haar partner vlamde overigens in de Baloise Belgium Tour weer naar de ritzege op de slotdag. Hij mocht bij Het Laatste Nieuws uit de doeken doen hoe het Cameron vergaan was in Ciney. "DNF in de laatste 500 meter", moet Merlier meedelen. "Zo jammer. Terugkerend verhaal, wéér die oude blessure die opspeelt." Dat moet hard aankomen.

Wanneer we de officiële uitslag van de Ciney Golden Series erbij nemen, zien we inderdaad een DNF achter de naam van Cameron Vandenbroucke staan. De winst ging naar Jenka Wittevrongel. Haar kiné en haar verzorger hadden er nochtans alles aan gedaan om Vandenbroucke klaar te stomen voor de atletiekwedstrijd. Tevergeefs.

Tim Merlier zag een supergemotiveerde Cameron

"Het auto-ongeval heeft er destijds natuurlijk geen goed aan gedaan. Ze was nochtans supergemotiveerd", beseft Merlier. "Dat wordt troosten, de komende dagen." Die woorden van troost heeft Cameron wel verdiend. Ze was op de koers overigens alweer van de partij aan de finish in Brussel.