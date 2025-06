Meeus na twee zeges in drie dagen met vertrouwen naar BK, maar ziet wel groot nadeel op Philipsen en Merlier

Jordi Meeus won zondag de nieuwe wedstrijd Copenhagen Sprint, nadat hij vrijdag ook al gewonnen had in Zwitserland. Meeus is zo een van de favorieten voor het BK van zondag in Binche.

Na zijn overwinning vrijdag in de Ronde van Zwitserland gaf Jordi Meeus er de brui aan. In het slotweekend met alleen maar beklimmingen had hij er nog weinig te zoeken. En zo kon hij zondag starten in de Copenhagen Sprint.

Daarvoor had hij wel een uitzondering nodig van de UCI, want opgeven in een rittenkoers en tijdens diezelfde rittenkoers deelnemen aan een andere wedstrijd mag niet. Maar Meeus en Red Bull-BORA-hansgrohe kregen groen licht.

Bij de Duitse ploeg zitten ze met veel geblesseerde renners en zijn er ook renners die zich voorbereiden op de Tour. Meeus mocht zo toch starten in Denemarken en deed er nog wat extra vertrouwen op met oog op het BK van zondag.

Lastige opdracht voor Meeus op BK

"Ik ben er zeker niet kansloos", zegt Meeus bij Het Nieuwsblad. De omloop in Binche is niet vlak, maar het is ook geen klimkoers. Een sprint is dus mogelijk en heeft Meeus ook liever dat het parcours wat zwaarder is.

Philipsen, Merlier en ook Van Aert zijn de grootste concurrenten. "Als eenmansploeg (enkel Van Gils als ploegmaat, nvdr.) zal ik wat geluk moeten hebben en meesurfen op de inspanningen van andere ploegen. Maar ik zie het BK als een groot doel, dus ik zal er alles aan doen om er bij te zijn aan de meet."