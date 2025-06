Nederlaag van Vollering in Zwitserland heeft ook gevolgen voor het Nederlands kampioenschap

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Demi Vollering moest in de Ronde van Zwitserland de eindzege laten aan Marlen Reusser. Dat heeft ook gevolgen voor het Nederlands kampioenschap.

Na haar eindzeges in de Vuelta Femenina (4 tot 10 mei) , de Ronde van het Baskenland (16 tot 18 mei) en de Ronde van Catalonië (6 tot 8 juni) wilde Demi Vollering ook de Ronde van Zwitserland (12 tot 15 juni) winnen.

Bergop moest ze echter haar meerdere erkennen in haar ex-ploeggenote Marlen Reusser. De Zwitserse won het eindklassement voor Vollering, die zich na de laatste rit helemaal leeg voelde.

Geen NK tijdrijden voor Vollering

De Ronde van Zwitserland was wellicht de rittenkoers te veel voor Vollering en daar heeft ze even tijd voor nodig om van te herstellen. De Nederlandse geeft dinsdag dan ook forfait voor het NK tijdrijden in Surhuisterveen.

"Ik heb een paar heerlijke dagen gehad van rust en training thuis. Ik heb genoten van het gezelschap van familie en het weer was ons goed gezind", schrijft Vollering op haar sociale media.

"Helaas komt de tijdrit van het NK voor mij vandaag te vroeg om aan de start te staan. Grote doelen vragen nu eenmaal moeilijke keuzes…" Of Vollering zaterdag het NK op de weg rijdt, is niet duidelijk.