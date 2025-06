"Het is heus niet altijd perfect bij hem": Klare taal over wat Mathieu van der Poel doet in het peloton

Danny van Poppel is de lead-out voor Jordi Meeus. Daarmee is hij een onmisbare schakel voor Red Bull-BORA-hansgrohe.

In de Ronde van Zwitserland leverde Van Poppel opnieuw zijn visitekaartje als één van de beste lead-outs van het peloton. Alleen moet je sprinter het elke keer weten af te werken.

“Ik heb vaak genoeg gehad dat ik een sprinter perfect afzette op 200 meter en dat hij er dan niet eens overheen komt. Dan praat niemand erover natuurlijk”, vertelt hij in de zomerspecial van Wielerrevue.

Al is het lang niet zo dat niemand dat opgemerkt heeft. Het publiek ziet het misschien niet, maar zij die het moeten zien wel. “In het peloton ziet men het werk wat je doet wel”, gaat Van Poppel verder.

Danny van Poppel is lead-out bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Zijn ervaring, koersinzicht en timing maken hem tot een onmisbare schakel binnen Red Bull-BORA-Hansgrohe. Zelf zei hij ooit dat hij het een uitdaging vindt om een sprinter zonder wereldtopstatus naar de overwinning te loodsen.

En dan besef je ook dat hij eigenlijk hetzelfde werk doet als Mathieu van der Poel. “Bij hem is het heus niet altijd perfect, maar hij is zo sterk dat hij daardoor hij een scheve situatie recht kan zetten. En hij heeft natuurlijk een sprinter die het afmaakt. Dan is iedereen sowieso lovend over de lead-out.”

Volgens Van Poppel motiveert dat Van der Poel ook enorm. “Hij weet dat als hij Philipsen goed afzet, hij 9 van de 10 keer wint”, besluit Van Poppel.