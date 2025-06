Pech net voor zijn comeback: Cian Uijtdebroeks kent verdict na aanrijding op training

Cian Uijtdebroeks (22) is woensdag op training aangereden door een auto. De Belg van Visma-Lease a Bike kwam er gelukkig met de schrik vanaf.

Zondag op het Belgisch kampioenschap in Binche wilde Cian Uijtdebroeks zijn comeback maken in het peloton. Hij had de afgelopen twee maanden niet gekoerst om het probleem van het verdoofd gevoel in zijn benen aan te pakken.

Dat leek nu van de baan te zijn, maar woensdag liep het mis op training. "Een auto die van een parking kwam en de weg overstak heeft mij hard geraakt tijdens mijn training", schrijft Uijtdebroeks op zijn sociale media.

"Mensen, alsjeblieft, let op voor de kwetsbare weggebruikers. Als je dat niet doet, speel je met levens." Tijl De Decker (22) werd ook aangereden toen een vrouw van haar oprit reed, hij overleefde de klap niet.

Geen breuken bij Uijtdebroeks

In het ziekenhuis werd vastgesteld dat Uijtdebroeks er vanaf komt zonder breuken. "Hij heeft wel wat kneuzingen en schaafwonden", laat zijn ploeg Visma-Lease a Bike wel weten.

Wat zijn nieuwe blessures betekenen voor zijn deelname aan het BK, is op dit moment nog onduidelijk. "We zullen de komende dagen moeten kijken hoe zijn herstel verloopt", zegt de ploeg nog.