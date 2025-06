Iemand die het kan weten twijfelt helemaal niet meer en windt er geen doekjes om: "Wout van Aert is de favoriet"

Wout van Aert is de favoriet om straks op een bepaalde dag in de Tour net als in de Giro een rit te winnen. Dat is de conclusie van iemand die het kan weten.

In principe passen we op met het vermelden van een mening op sociale media, zeker als die niet breed gedeeld wordt. De mening van iemand met kennis ter zake krijgt wel een grotere waarde. Bij het vooruitblikken op de Tour de France is het interessant om te horen wat mensen die vertrouwd zijn met het parcours hierover te zeggen hebben.

Een zekere Dieter Stockman windt er op zijn X-account geen doekjes om. Hij heeft gereageerd op een tweet om een inschatting te geven van de aankomst in de tweede etappe van de Tour, in Boulogne-sur-Mer. Deze etappe wordt omschreven als een heuvelachtige rit en is op papier de eerste kans voor Wout van Aert om toe te slaan.

Pittige finale in tweede Tourrit

Er zijn natuurlijk nog heel veel andere renners met hetzelfde profiel als Van Aert die deze etappe ook aangekruist hebben. Stockman heeft parcourskennis en laat dan ook het volgende weten: "Ik heb het parcours gereden in de regio van Boulogne en het is pittig. Wout van Aert is duidelijk de favoriet." Dat klinkt alvast als muziek in onze oren.

We zullen moeten afwachten of Wout van Aert het op die dag ook effectief kan waarmaken, maar dit zou dus wel een etappe zijn die bij zijn kwaliteiten aansluit. In de etappe die vertrekt in Lauwin-Planque krijgen de renners vier klimmetjes te verteren, waarvan drie in de finale. Die snelle opeenvolging van de klimmetjes zou het lastig moeten maken.

Mogelijk Van Aert vs Van der Poel

Als Wout van Aert er zijn zinnen op kan zetten, zal iemand als Mathieu van der Poel dat natuurlijk ook doen. De ritzege zal dus niet uit de lucht komen vallen. Van Aert is wel op hoogtestage gegaan om na de Giro nog een stuk beter te kunnen worden.