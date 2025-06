Uitdagingen bij de vleet: Tibor Del Grosso (Alpecin-Deceuninck) onthult een ambitieus plan

Tibor Del Grosso komt de laatste tijd geregeld in het nieuws. Vergelijkingen met Mathieu van der Poel zijn nooit ver weg, maar Del Grosso bouwt vooral aan zijn eigen carrière.

Zo waren er eerder deze maand op Belgische bodem nog mooie ereplaatsen in de Antwerp Port Epic en Dwars door het Hageland. Daar hoorde zelfs het bezoek aan een gracht bij in de Antwerp Port Epic, waarna Del Grosso een gevatte reactie in huis had. Na die Belgische wedstrijden trok Del Grosso met zijn ploeg naar Denemarken.

Daar heeft de 21-jarige Nederlander op 22 juni meegedaan aan de Copenhagen Sprint. Del Grosso was niet helemaal tevreden over één van de cameramotoren in die eendagskoers en liet dit achteraf ook blijken. Dat leverde op sociale media ook wel enige kritiek op, waarna Del Grosso zijn mening hierover toch enigszins nuanceerde.

Del Grosso wil zeker één keer NK winnen

In elk geval is dit jonge talent klaar om dit stormpje nu weer achter zich te laten. Hij rijdt zaterdag het NK en blikt bij de organisatie vooruit. "Ik hoop dan ook zeker nog een keer Nederlands profkampioen op de weg te worden tijdens mijn loopbaan, maar ik weet niet zeker of die kans nu zo groot is bij dit NK in Ede", zweeft hij tussen hoop en vrees.

Dat is ook wel begrijpelijk, aangezien de verwachting is dat het uitdraait op een massasprint. Het wordt moeilijk om pure sprinters als Dylan Groenewegen, Olav Kooij en Casper van Uden te verslaan. Al is een verrassing op een kampioenschap nooit uit te sluiten. Misschien komt die dan wel van de beloftenkampioen van 2024.

Del Grosso van plan om koers te maken

Het maakt het in elk geval niet makkelijk om een bepaalde ambitie uit te spreken. "Ik hoop gewoon mee te doen voor de prijzen en vertrouw er maar op dat er meer renners van start gaan die er een koers van willen maken", aldus Del Grosso.