Weinig geloof in eindzege van Roglic? Red Bull-BORA-hansgrohe met Meeus naar de Tour

Red Bull-BORA-hansgrohe rekent in de Tour toch op Jordi Meeus. De Belgische sprinter kon de ploegleiding overtuigen en mag mee naar Frankrijk.

De kansen van Jordi Meeus op een selectie van Red Bull-BORA-hansgrohe voor de Tour waren fiftyfifty. Maar met een zege in de Ronde van Zwitserland en twee dagen later in de Copenhagen sprint overtuigde hij.

De ploeg nam vorig jaar geen echte sprinter mee en bleef mede door de opgave van Roglic achter zonder ritzege. Dat lijkt de ploeg dit jaar te willen vermijden, waar want Meeus krijgt ook zijn lead-out Danny van Poppel mee.

Veel steun voor Roglic

Naast Primoz Roglic neemt de ploeg ook Dauphiné-revelatie Florian Lipowitz en Aleksander Vlasov mee. Verder is ook Gianni Moscon erbij en zijn er met Mick van Dijke en Laurence Pithie ook twee debutanten.

"Onze ploegsterkte zal zeker cruciaal zijn in de eerste helft van deze Tour. 5 renners moeten onze 3 klimmers veilig in de Pyreneeën brengen. Daarna zal individuele klasse het verschil maken", zegt Chief of Sports Rolf Aldag.

"Met Primoz beschikken we over een van de meest succesvolle ronderenners. Hij is gefocust en verkeert in topvorm. Als hij meedoet aan een grote ronde, mikt hij altijd op het podium."