🎥 Mads Pedersen botst met kind tijdens nationale tijdrit, maar wat hij dan doet tart alle verbeelding

In Aalborg was er deze week het Deens kampioenschap tijdrijden. Dat leverde een interessant duel op, waarbij we uiteindelijk een logische overwinnaar kregen. Al had het ook helemaal anders kunnen lopen.

Mads Pedersen was over de 41 kilometer in Aalborg by far de beste. Met een gemiddelde van meer dan 52 kilometer per uur was hij meer dan de beste.

Niklas Larsen werd tweede op 25 seconden, het brons in Aalborg ging naar Kasper Asgreen op 44 seconden. Ook Withen Philipsen en Bjerg eindigden in de top-10 en niet al te ver van het podium.

Toch had het helemaal anders kunnen lopen. Tijdens de tijdrit vloog Pedersen namelijk tegen een kleine jongen op het parcours.

Met de schrik vrijgekomen

Het jongetje ging daarbij tegen de vlakte, maar Pedersen zelf bleef - als bij wonder - gewoon op de fiets zitten. Even opnieuw in het klikpedaal klikken en verder knallen.

De strijd was bijna helemaal anders afgelopen dus, maar Pedersen kwam met de schrik vrij en kon dus alsnog naar het goud rijden. Ook het kind kwam min of meer met de schrik vrij en zou aan de beterhand zijn.