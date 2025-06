Geloof ziekte-verhaal maar: boezemvriend Van Aert klapt uit de biecht en doet onthulling over Wout, Sarah en kinderen

Ai, ai, Wout van Aert. Ziek worden vlak voor het BK en de Tour is natuurlijk verre van ideaal. Zijn vriend Daan Soete verklapt dat het hele gezin van Wout ziek is geweest.

Op de ochtend van het BK in Binche kwam het nieuws dat Wout van Aert wegens ziekte moest afzeggen. We wisten echter niet hoe erg het juist was en wat precies Van Aert had opgelopen. Zijn ploegleider Maarten Wynants had het vermoeden dat het over buikgriep ging. Inmiddels heeft Daan Soete wel enige informatie geboden.

Volgens Sporza was Soete aanwezig op het Wattage Festival, dat vandaag ook plaatsvond. Daar heeft Soete tekst en uitleg gegeven over de ziekte van zijn boezemvriend. "Ik had zaterdag nog contact gehad met Wout en hij zag het BK zitten. Hij voelde zich goed, dus ook voor ons was het nieuws een verrassing", laat de veldrijder optekenen.

Hele gezin Van Aert ziek (geweest)

Soete heeft ondertussen wel al wat meer nieuws kunnen vernemen. "Ik hoorde dat hij buikgriep heeft en dat ook zijn volledige gezin het gehad heeft." Niet alleen is Wout ziek, maar ook Sarah, Georges en Jerome zijn dus niet gespaard gebleven. "Wellicht heeft hij het daardoor opgeschaard." Eens een ziekte in huis zit, is het moeilijk eraan te ontsnappen.

"Wout hoopt er snel van af te zijn en bij zijn familie duurde het ook niet al te lang", heeft Soete toch ook goed nieuws. Aangezien Sarah en de kinderen snel genezen zijn, kunnen we veronderstellen dat het bij een topsporter als Wout ook snel achter de rug zal zijn. "Het zal wel goedkomen richting de Tour", stelt Soete iedereen gerust.

BK had goede Tour-test geweest

Eén ding is duidelijk: aangezien zijn hele gezin ziek is geweest, is dit zeker geen smoes van Van Aert om onder het BK uit te komen. "Neen, zeker niet. Het parcours lag hem en zo'n laatste koers is altijd goed richting de Tour."