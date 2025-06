Renaat Schotte en Sep Vanmarcke zien Remco Evenepoel schitteren en schuwen ferme woorden niet

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel maakte bijzonder veel indruk tijdens de tijdrit op het Belgisch Kampioenschap in Binche. Wat zegt dat richting het BK op de weg én richting de tijdrit op dag vijf in de Tour de France?

Met meer dan een minuut voorsprong op Florian Vermeersch en anderhalve minuut voorsprong op Alec Segaert knalde Remco Evenepoel naar de Belgische titel in het tijdrijden.

Alles trainen

Een prachtige prestatie van de Belgisch kampioen, die duidelijk klaar lijkt - ook voor de Tour de France die binnen een week begint in Lille. Ook de analisten waren vol lof.

"We hebben een BK tijdrijden gezien waarin Remco Evenepoel de rest met klasse overvleugeld heeft", opende Renaat Schotte de debatten bij Sporza.

Volle overgave

"Evenepoel sprak over een laatste test richting de tijdrit op dag 5. De set-up was dus heel belangrijk. Hij sprak ook over twee competitieprikkels met ook nog de wegrit zondag. Heel wat andere Tour-renners kiezen daar bewust niet voor."

Waarop Sep Vanmarcke meteen inpikte: "Je kan alles testen op training, maar je moet dan altijd rekening houden met het verkeer. Hier kan je met volle overgave alles uitproberen. Het materiaal is dat van de Tour. Het is belangrijk om te weten dat alles werkt. In theorie staat alles klaar."