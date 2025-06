Wellens en Philipsen zeggen wat het is om te strijden tegen deze Evenepoel: "Hij was zo nerveus en vroeg over te nemen"

Tim Wellens en Jasper Philipsen zijn diep moeten gaan voor respectievelijk een eerste en een derde plaats op het BK. Ze werden geconfronteerd met een erg zenuwachtige versie van Remco Evenepoel.

"Sowieso is dit de mooiste overwinning die ik ooit heb geboekt", glundert Tim Wellens, die op meer dan veertig kilometer van de aankomst zijn aanval plaatste. "Dat was tien kilometer te veel. Ik had vooraf gezegd: in de laatste dertig kilometer wil uitpakken. Toen ik eraan begon, had ik er een beetje spijt van. Ik wist dat het nog ver was. Ik heb het toch kunnen volhouden."

De renner van UAE had zijn move gewaagd, wachten kon uiteraard niet meer. Hij kan ermee pronken dat hij wint na een koers waarin ook Evenepoel gebrand was op de zege. "Ik heb gemerkt dat Remco heel sterk was en dat iedereen naar hem keek. Remco was duidelijk de sterkste man in koers. Dat heeft iedereen kunnen zien. Hij was zo nerveus. Ik heb er van kunnen profiteren."

Wellens wil nu sterke Tour neerzetten

Die nervositeit kon Evenepoel zich niet permitteren, want hij moest het ook opnemen tegen een Tim Wellens op de top van zijn carrière. "Ja, inderdaad. Ik heb in de Dauphiné gemerkt dat ik nog nooit zo vlug bergop reed en dat ik nog nooit zo scherp stond. Ik heb een heel goede vorm en die wil in de Tour de France ook laten zien."

Naast Wellens en Evenepoel was Philipsen de derde man op het podium. "Als we eerlijk zijn, was dit het hoogst haalbare", zegt de renner van Alpecin-Deceuninck over zijn bronzen plak. "Het was heel snel man tegen man. Het was een optie om vroeger met Remco mee te draaien. Ik heb gegeven wat ik kon. Ik ben beginnen meedraaien van zodra ik min of meer hersteld was."

Philipsen zat op de limiet

Zo geeft Philipsen aan dat de opeenstapeling van de inspanningen erin hakte. "Ik heb geprobeerd om aan te vallen met Remco, wat niet evident is. Ik ben blij dat ik mee was, maar hem blijven volgen was net iets te hoog gegrepen. Hij heeft een aantal keer gevraagd om over te nemen. Als ik het gevoel had dat ik een meerwaarde kon zijn, had ik het zeker gedaan. Het was al zwaar geweest", verdedigt Philipsen zich.