Yves Lampaert blikt terug op roemrijke dag: "Had nog honderd kilometer meer mogen duren"

Het Belgisch kampioenschap is anno 2025 neergestreken in Binche. De vorige keer dat het BK daar was, is amper zeven jaar geleden. Yves Lampaert kroonde zich toen tot Belgisch kampioen.

Zeven jaar geleden was het Yves Lampaert die solo over de meet reed in Binche. Vier kilometer van het einde liet hij Philippe Gilbert en Jasper Stuyven ter plekke en ging hij alleen naar de finish.

Klein dipje wat kampioenen betreft

Het werd toen een mooie dag voor Lampaert, die nu terugblikt op de tijd van toen. Gilbert en Van Avermaet waren er toen bij, maar van Evenepoel of van Aert was nog geen sprake.

"We zaten in een klein dipje wat de kampioenen betreft", is ook Lampaert zelf eerlijk daarover bij Sporza. "Er waren geen renners bij die zo zegezeker waren dat je altijd hun kaart kan trekken."

Zeer goede dag

En Lampaert zelf? Die had een begenadigde dag. "Het was een van mijn beste dagen op de fiets op een pittig parcours, met veel vals plat en het was ook bijzonder warm. Ik denk niet dat er veel aan mij te doen was die dag."

"Je voelde dat veel renners op hun tandvlees zaten en ik voelde mezelf goed. Ik wist dat het met Phil erbij moeilijker zou worden voor mij, want hij was een grote kampioen en was ook geslepen in de finales. Maar die koers mocht nog 100 kilometer geduurd hebben, bij mij was er weinig verval in mijn benen."