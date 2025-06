Johan Museeuw had Mathieu van der Poel snel opgemerkt: "Toen wist ik al: die kan wel iets"

Johan Museeuw is grote fan van Mathieu van der Poel, ze wonnen elk drie keer de Ronde van Vlaanderen. Museeuw had het talent van Van der Poel al snel opgemerkt.

Zowel over vader als over zoon Van der Poel is Johan Museeuw lovend. "Adrie was een buitengewone renner, maar iemand die 120 procent voor z'n vak leefde", zegt Museeuw bij In De Waaier.

"Zijn zoon is gewoon veel beter. Dat is al zo sinds de junioren. Ik zag ooit een Franse juniorenkoers en daar reed ene Mathieu van der Poel iedere dag weg vanaf de start. Toen wist ik al: die kan wel iets. Zonder te beseffen dat hij drie keer de Ronde zou winnen natuurlijk."

Wordt Van der Poel alleen recordhouder in de Ronde?

Museeuw en Van der Poel hebben samen met nog vijf anderen, waaronder Tom Boonen en Fabian Cancellara, drie keer de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Al denkt Museeuw niet dat hij nog lang recordhouder zal zijn.

"Van der Poel is de renner die mijn record gaat verbreken. Niet dat ik dat erg vind, want ik heb veel sympathie voor Mathieu." Dit jaar slaagde Van der Poel er niet in om de Ronde van Vlaanderen te winnen.

Pogacar deed Van der Poel, die ook was gevallen, kraken op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont. De wereldkampioen won voor de tweede keer de Ronde en hield Van der Poel van het record.