Lange mouwen terwijl het 30 graden is? Tim Wellens legt haarfijn uit waarom hij dat deed

Tim Wellens verscheen op het podium van het Belgisch kampioenschap met lange mouwen. En dat was niet zomaar, want de Tour komt er natuurlijk aan.

De voorbije jaren presteerde Tim Wellens altijd in de maand februari, daarna zakte hij altijd wat weg. Vooral de zon en de hoge temperaturen waren vaak de boosdoener. Dat heeft Wellens nu ook aangepakt.

Hij verscheen op het podium van het BK met lange mouwen, terwijl het bijna 30 graden was, en dat was niet zomaar. "Ik denk gewoon dat het een goede training is voor de warmte in de Tour de France", zei hij tijdens de live-uitzending op VRT1.

Wellens kan nu beter tegen de warmte

Wellens heeft echter nog veel meer gedaan om beter tegen de warmte te kunnen. "Ik heb dit jaar zoveel hittetrainingen gedaan op de rollen. Het was zo zwaar, ik heb enorm hard afgezien", zei de renner van UAE.

Volgens Wellens voelen hittetrainingen alsof je aan het stikken bent op de rollen, zelfs zijn grootste concurrenten wil hij dat niet aandoen. Zijn temperatuur werd gemeten met een speciale pil die hij inslikte.

"Dat is met een soort thermometer. Je krijgt eigenlijk koorts als je lichaam tot 40 graden opwarmt. Het is een goede training. Maar het was het helemaal waard, want de warmte is tegenwoordig geen probleem meer."