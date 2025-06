Stel je voor: gaat Belgische renner De Bondt achterna? "De Ethische Commissie? Niemand weet met wie ik heb gepraat"

Dries De Bondt weet het als geen ander: de Ethische Commissie van de UCI luistert altijd mee. Tussen Campenaerts en Wellens zat de sfeer in de Dauphiné al goed. Misschien is daar wel de kiem gelegd voor de BK-zege van die laatste.

Tim Wellens was in zijn eentje vijftig procent van UAE Team Emirates-XRG op het BK wegwielrennen in Binche. Florian Vermeersch was zijn enige ploegmaat. Heel straf dat het dan aan het eind van het verhaal toch zo uitdraait dat Wellens Belgisch kampioen op de weg is geworden. De grote blokken pakten naast de titel.

Na het veroveren van de Belgische titel heeft Wellens toegegeven dat hij vooraf wel verschillende telefoontjes heeft gepleegd. Aan de andere kant van de lijn moeten dan vaak Belgische renners gehangen hebben die ook niet zo veel ploegmaats hadden. Ook met een Campenaerts heeft Wellens lang gebeld. Een zoektocht naar allianties?

Wellens benieuwd naar aanpak anderen

"Ik heb naar andere ploegen gebeld, om te horen hoe zij het zouden aanpakken", verduidelijkt Wellens. "Ze hebben niet het achterste van hun tong laten zien. Er werden toch wat dingen gezegd. Het Belgisch Kampioenschap is altijd een heel speciale koers. Het is beter dat er dan een paar neuzen in dezelfde richting staan."

De vraag is of hij daar nu voordeel mee gehaald heeft of niet. Uiteindelijk zijn het toch de benen die spreken. "Ik denk dat het niet slecht geweest is om op voorhand met een paar mensen te praten." Dit heeft niet zo lang na de affaire tussen De Bondt en Vanmarcke plaatsgevonden. "De Ethische Commissie? Niemand weet met wie ik heb gepraat", lacht Wellens.

Ethische Commissie houdt zich best met wat anders bezig

Het is nog maar eens een bewijs dat samenwerkingen in de koers altijd zullen bestaan, ook buiten de ploeggrenzen heen. Die kunnen er zijn voor tal van redenen. De Ethische Commissie van de UCI gebruikt zijn tijd beter voor andere zaken.