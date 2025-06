Tour in gevaar voor Van Aert door ziekte? Goede vriend Daan Soete is klaar en duidelijk

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert moest zondagochtend nog afhaken voor het Belgisch kampioenschap door ziekte. Zaterdag gaat de Tour al van start, kan hij dat halen?

Net als voor de Giro kampt Wout van Aert met ziekte. Toen had hij tijdens zijn stage last van een verkoudheid, nu zou Van Aert zaterdagavond last hebben gekregen van buikgriep, net als zijn hele gezin.

Moet Van Aert nu vrezen voor zijn deelname aan de Tour? Goede vriend Daan Soete stelt gerust. "In de Giro was het nog een stuk erger en Wout kwam er goed uit. Hij kan dus wel tegen iets. Niemand hoeft te vrezen voor de start van de Tour", zegt hij bij Sporza.

Extra rust kan geen kwaad voor de Tour

Volgens Soete kan wat extra rust net voor de Tour zelfs geen kwaad voor Van Aert, als alles over twee dagen is opgelost dan zal hij er weinig vorm en conditie door verliezen. "Het is nu zo, dan moet je dit gewoon gebruiken om extra uit te rusten. Het zal wel meevallen."

Dat Van Aert twee keer ziek wordt voor een grote ronde, is volgens Soete ook geen toeval. Hoe beter en scherper je wordt als renner en je dan in contact komt met mensen, hoe sneller je ziek kan worden.

Zaterdag gaat de Tour van start in Rijsel met een vlakke rit. Donderdagavond moeten de renners echter al in Noord-Frankrijk zijn voor de ploegenpresentatie, die om 18u30 van start gaat.