Was Evenepoel te gretig op het BK? Vanmarcke drukt hem met de neus op de feiten

Door zijn gretigheid keek iedereen op het Belgisch kampioenschap naar Remco Evenepoel. Was de olympische kampioen te gretig met zijn inspanningen?

Remco Evenepoel viel bijzonder veel aan op het Belgisch kampioenschap, maar dat ontmoedigde andere renners om met hem mee te werken. Evenepoel maakte zich meer dan een keer kwaad en moest uiteindelijk tevreden zijn met zilver.

Was Evenepoel te gretig op het BK? "Dat denk ik niet", zei Sep Vanmarcke tijdens de nabespreking van het BK bij VRT1. "Maar hij moest de koers hard maken zoals hij dat vaker doet, zeker in deze situatie."

Wellens te sterk voor Evenepoel

"Voorin viel ploegmakker Ilan Van Wilder net te vroeg weg en Remco heeft zijn beproefde recept uitgeprobeerd, aanvallen tot niemand meer kan. Er kon bijna niemand nog mee, maar Wellens wel."

Hij anticipeerde op 42 kilometer van de streep, net toen Evenepoel even aan het herstellen was. In twee keer ging Wellens er solo vandoor en Evenepoel slaagde er niet meer in om hem nog terug te halen.

"Wellens heeft een solo van 42 kilometer gereden. Dan ben je zelf ook de beste man in koers", stelde Vanmarcke duidelijk. "Remco had al veel gegeven, maar Tim moest ook altijd mee met die ontsnappingen."