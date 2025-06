Wiggins doet boekje open over ruzie met Froome in de Tour: "Gedreigd de Tour te verlaten"

Bradley Wiggins won in 2012 als eerste Brit ooit de Tour. Toch was zijn knecht Chris Froome duidelijk beter bergop.

In de zeventiende rit van de Tour van 2012 reed Chris Froome bergop weg van zijn ploegmaat en gele trui Bradley Wiggins. En dat was helemaal niet naar de zin van Wiggins, Froome werd teruggefloten door zijn ploegleiders.

"Ik heb ermee gedreigd om de Tour te verlaten. Ik leidde met twee minuten en had die actie helemaal niet verwacht", zei Bradley Wiggins tijdens het Wattage Festival. "Chris zei dat hij zich zorgen maakte over zijn positie, door de bonussen aan de streep."

"Hij vreesde dat hij Nibali niet kon bijhalen in de tijdrit, dus hij wilde zoveel mogelijk tijd winnen." Froome had toen 18 seconden voorsprong op Nibali, die dag breidde Froome zijn voorsprong uit tot 36 seconden. "Op dat moment werd ik collateral damage", gaat Wiggins voort.

Froome en Wiggins hebben alles bijgelegd

"We hebben het enkele jaren geleden bijgelegd. Ik heb hem toen gezegd: 'Kijk ... Ik was een klootzak, jij was dat ook en onze ploegleider Brailsford was de grootste klootzak.' Daarna hebben we gekust en geknuffeld en waren we weer vrienden."

Israel-Premier Tech neemt Froome opnieuw niet mee naar de Tour en dus heeft hij ook tijd voor Wiggins. "Ja, hij is een dichte vriend nu, hij komt naar mijn podcast volgende week", onthulde Wiggins nog.