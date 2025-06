Winst op BK met dank aan Pogacar: Wellens verklapt belangrijke les die hij leerde van zijn kopman

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tim Wellens heeft zich in Binche tot Belgisch kampioen gekroond. En dat met dank aan de tips van wereldkampioen en ploegmaat Tadej Pogacar.

Binche ligt Tim Wellens duidelijk goed, want vorig jaar werd hij er ook Belgisch kampioen. Toen in het tijdrijden, hij was sneller dan Alec Segaert en Rune Herregodts. Dit jaar hield hij Remco Evenepoel en Jasper Philipsen af.

En dat terwijl hij eigenlijk niet aan de start zou staan. Wellens stoomt zich namelijk klaar voor de Tour de France, waar hij zijn kopman Tadej Pogacar aan een vierde eindzege wil helpen. Hij kwam pas zaterdag aan in België.

Wellens leerde belangrijke les van Pogacar

Zijn voorbereiding op de Tour bezorgde Wellens wel wonderbenen op het BK. Maar ook kopman Tadej Pogacar speelde een factor. "Ik leer soms dat ik vroeger wat te gefocust was, misschien zelfs te professioneel", zegt Wellens bij WielerFlits.

Volgens Wellens is het beter om 95% met je sport bezig te zijn dan 100% en het niet lang vol te houden. "Tadej is mentaal een zeer intelligente mens. En door het feit dat hij de beste renner ter wereld is, luistert iedereen naar hem."

Dat Pogacar altijd zo goed is, zorgt ervoor dat andere renners hem geloven als hij hen raad geeft. "Je ziet zijn aanpak als een waarheid, omdat alles wat hij doet goede dingen zijn", stelt Wellens nog.