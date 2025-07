🎥 Evenepoel stelt Tourselectie Soudal Quick-Step voor en onthult zo of inhaalrace Vervaeke gelukt is: "Mezelf vergeten"

Remco Evenepoel kan een sterke ploeg wel gebruiken in de Tour. Louis Vervaeke zou daar in het ideale geval ook deel van uitmaken, maar hij is niet fit genoeg.

Louis Vervaeke zou altijd één van de belangrijkste knechten voor Evenepoel in de Tour worden, maar een valpartij in de Dauphiné stak stokken in de wielen. Vervaeke liep hierbij een sleutelbeenbreuk op. Zo kort voor de Tour was het sindsdien enorm twijfelachtig of Vervaeke wel fit zou geraken om aan de Grand Départ te kunnen staan.

'Tornado Louis' gaf zijn droom om Remco bij te staan op het grootste toneel echter nog niet op. Vervaeke kon ook vrij snel opnieuw beginnen trainen, wat de hoop deed groeien dat een succesvolle inhaalrace toch mogelijk zou zijn. Helaas: Vervaeke is onvoldoende fit bevonden en maakt nu toch geen deel uit van de Tourselectie van Soudal Quick-Step.

Evenepoel stelt zelf ploegmaats voor

De Wolfpack heeft op zijn sociale media de Tourselectie bekendgemaakt. Het is te zeggen: Evenepoel heeft dit zelf gedaan in een filmpje van de ploeg. Hij somt alle ploegmaats op die hem drie weken lang door Frankrijk zullen vergezellen. "Zo hebben we alle renners gehad, zeker? Ah neen, ik ben mezelf vergeten", sluit hij af met een kwinkslag.

Heel veel, zoniet alles, zal bij Soudal Quick-Step rond Evenepoel draaien in de Tour. Tim Merlier gaat ook wel mee om ritzeges te behalen, maar voor Evenepoel is de Tour het hoofddoel van het jaar. Remco wil opnieuw op het podium staan in Parijs en indien mogelijk de kloof met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard verkleinen of dichten.

Evenepoel op zijn hoede voor eerste Tour-deel

Evenepoel is met het oog op het klassement ook op zijn hoede voor tijdsverlies in de eerste helft van de Tour. Naast hem en Merlier bestaat de Tourselectie uit Mattia Cattaneo, Pascal Eenkhoorn, Maximilian Schachmann, Ilan Van Wilder en Tour-debutanten Valentin Paret-Peintre en Bert Van Lerberghe.