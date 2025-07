Bakelants ziet huizenhoog probleem voor Van Aert en co in de Tour: "Laten we een kat een kat noemen"

De Tour staat voor de deur en er wordt opnieuw een strijd verwacht tussen Visma-Lease a Bike en UAE Team Emirates-XRG. Jan Bakelants ziet echter dat er iets niet goed zit bij het Nederlandse team.

Als je de ploegen van Visma-Lease a Bike en UAE Team Emirates-XRG naast elkaar legt, zijn die volgens Jan Bakelants op papier aan elkaar gewaagd. Wellens vs Benoot, Affini vs Politt, Almeida vs Jorgenson en de broers Yates.

Toch vindt Bakelants dat de ploeg van Pogacar in het voordeel is. Hij verwacht dat er bij Simon Yates decompressie is na zijn zege in de Giro, Kuss is een vraagtekens en Jorgenson ziet hij niet als volwaardige kopman naast Vingegaard.

Overtal aan dertigers bij Visma-Lease a Bike

Maar er zijn nog andere problemen. "Laten we een kat een kat noemen: de coureurs van Visma-Lease a Bike komen stilaan op leeftijd", zegt hij bij HLN. Van Aert, Benoot, Campenaerts, Kuss, Yates zijn allemaal dertigers.

Bij UAE ziet Bakelants meer rek. Almeida is nog maar 26, Sivakov 27 en Narvaez 28. Zij zitten in de fleur van hun carrière. Volgens Bakelants is Visma-Lease a Bike koortsachtig op zoek hoe ze dat kunnen oplossen.

"Je voelt de twijfel: 'Hoe rap gaan wij wel moeten rijden om Pogacar te isoleren?'" Want als dat lukt begint het nog maar. Dan kan de strijd tussen de twee kopmannen beginnen en Pogacar was in de Dauphiné duidelijk beter dan Vingegaard.