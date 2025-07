"Van Aert is veel beter en dat steekt": Zonneveld ziet duidelijke motivatie bij Van der Poel

Mathieu van der Poel wil dit jaar eindelijk nog eens schitteren in de Tour. En de reden daarvoor zou wel eens Wout van Aert kunnen zijn.

Met drie keer de Ronde van Vlaanderen, drie keer Parijs-Roubaix, twee keer Milaan-Sanremo, twee keer de E3 Saxo Classic, twee keer Dwars door Vlaanderen, de Strade Bianche, de Amstel Gold Race en het WK oogt het palmares van Mathieu van der Poel indrukwekkend.

In de grote rondes oogt het met één ritzege in de Tour en de Giro en zes dagen de gele trui in 2021 wel iets magerder. Maar heeft Van der Poel het nog nodig om toch nog eens te schitteren in de Tour? Thijs Zonneveld vindt van wel.

"Van der Poel zit in een generatie met extreem goede renners en zij hebben altijd uitdagingen nodig. Mathieu zoekt die ook zoals met het mountainbiken", zegt Zonneveld bij Sporza. En ook de Tour is zo'n uitdaging.

Van Aert daagt Van der Poel uit in de Tour

De voorbije jaren overvleugelde Van der Poel in het veld en in de klassiekers Van Aert, zijn erelijst is veel groter. Maar in de grote rondes is dat andersom. Van Aert won negen ritten in de Tour en won ook groen in 2022.

"Van Aert is daar veel beter in en dat steekt of daagt Van der Poel uit. Een hele goede Tour en het groen voegen dus zeker iets toe", stelt Zonneveld. In de eerste tien dagen krijgt Van der Poel alvast een uitstekend terrein voorgeschoteld.