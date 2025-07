Dromen van geel, maar niet van groen: Merlier onthult waarom hij geen interesse toont

Tim Merlier krijgt zaterdag een gouden kans om de gele trui te pakken in de openingsrit van de Tour. Aan de groene trui denkt de Europese kampioen voorlopig niet.

Op zijn 32ste staat laatbloeier Tim Merlier nog maar voor de tweede keer aan de start van de Tour. In 2021 won hij ook de derde etappe, maar in de negende etappe gaf hij er leeggereden de brui aan.

Vier jaar later is Merlier dus opnieuw van de partij en dat met een andere status. Hij groeide uit tot een van de beste sprinters ter wereld, die ook een grote ronde van drie weken aankan. Vorig jaar won hij in de Giro drie ritten, waarvan twee in de laatste week.

Nu krijgt Merlier de kans om in de eerste rit de gele trui te pakken in de Tour. Voor druk lijkt het niet te zorgen. "Ik blijf er rustig onder. Er is maar één iemand die die gele trui kan pakken op de eerste dag", zei Merlier op een persconferentie van Soudal Quick-Step.

Groene trui wordt moeilijk voor Merlier

Als hij in rit één niet kan toeslaan, zal hij zich focussen op een andere etappe. Vooral minstens één rit winnen is het doel, van de groene trui heeft Merlier vooraf niet echt een doel gemaakt. "Het puntensysteem is wat aangepast, waardoor het moeilijk wordt."

"Er zijn renners die punten kunnen pakken in andere ritten." Ook in ritten voor de punchers, zoals Mûr-de-Bretagne, worden net als in vlakke ritten 50 punten uitgedeeld voor het puntenklassement, wat in het voordeel is van onder meer Van der Poel en zelfs Pogacar.