Evenepoel en Merlier samen in de Tour: Steels legt uit waarom dat een win-winsituatie is

Soudal Quick-Step trekt met Remco Evenepoel als kopman voor het klassement naar de Tour. Ploegleider Tom Steels verwacht ook geen problemen door de aanwezigheid van sprinter Tim Merlier.

In de Dauphiné had Evenepoel nog wat last van een pollenallergie en moest hij bergop ook snel lossen bij Pogacar en Vingegaard. Volgens ploegleider Tom Steels groeide Evenepoel wel in die Dauphiné en was hij ook beter naar het einde toe.

Sinds de Dauphiné is Evenepoel nog op stage geweest, heeft hij het BK tijdrijden gewonnen en zilver gepakt op de wegrit van het BK. Evenepoel lijkt klaar voor de Tour en de ambities zijn dan ook hetzelfde als vorig jaar.

"We gaan voor de hoogst mogelijke plaats in het klassement, maar die twee mannen (Pogacar en Vingegaard) zijn ijzersterk", zegt Steels bij Sporza. "Het zal zaak zijn om de eerste 10 dagen te overleven en de laatste 10 ritten gaan loodzwaar worden."

Merlier geen nadeel voor Evenepoel

Dat Evenepoel bergop minder steun heeft door de aanwezigheid van Merlier, zal volgens Steels geen probleem worden. Samen met Van Lerberghe kan de Europese kampioen een belangrijke rol spelen.

"Er zijn een aantal finales die minder voor hen zijn, maar dan kunnen ze wel van nut zijn voor de ploeg. Dus het is geen nadeel." En in de sprint trekken Merlier en Van Lerberghe ook hun plan. "Ze hebben geen trein nodig, enkel ondersteuning tot de laatste 2-3 kilometer. Dat maakte de keuze nog iets gemakkelijker."