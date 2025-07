Wout kent zijn pappenheimers! Uitspraak Van Aert goedgekeurd en jaagt de decibels de hoogte in: "Ze zijn akkoord"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert is immens populair, overal waar hij gaat. Op de ploegenpresentatie van de Tour had hij nog weinig wereldschokkends te vertellen maar werd hij wel enorm toegejuicht.

Door de tweede plaats van Jonas Vingegaard in het eindklassement van vorig jaar moest Visma-Lease a Bike zich pas melden naar het einde van de ploegenpresentatie toe. Met dus ook Wout van Aert. Voor het BK moest hij nog passen door ziekte, maar hij is wel klaar om zaterdag in Lille de Tour de France 2025 aan te vatten.

"Het doet zeker plezier om zo dicht bij huis aan de Tour te beginnen. Ik ben blij dat ik hier ben", is de boodschap van Wout van Aert aan het publiek in Lille. Die werd uiteraard warm onthaald. Daarnaast werd ook nog de obligate vraag gesteld: wat zijn de ambities voor de editie van dit jaar? Daar moest Van Aert niet lang over nadenken.

Van Aert wil de dubbele cijfers halen

"Op persoonlijk vlak wil ik mijn tiende etappezege in de Tour behalen", aldus Van Aert. Hij is zich dus zeer goed bewust van zijn statistieken. Hij weet natuurlijk dat hij al negen keer heeft kunnen zegevieren in de Tour de France. Nog één overwinning heeft hij nodig om de dubbele cijfers te halen en dat wil hij dit jaar dus graag bereiken.

Toen Van Aert die woorden uitsprak, steeg het gejoel meteen op vanuit het publiek. "De mensen zijn akkoord", stelde de vrouwelijke interviewer vast. Ook in Lille geeft de decibelmeter een hoog geluidsniveau weer als Van Aert verschijnt, net zoals bij Belgische koersen. Ongetwijfeld zullen er ook wel veel Belgische fans aanwezig zijn geweest.

Visma-Lease a Bike hoopt Pogacar te verrassen

Van Aert heeft ook zelf aangegeven dat de start niet ver van België ligt. Hij heeft ook nog eens het geloof in zijn ploegmaat Jonas Vingegaard geuit. "Met de ploeg willen we de gele trui veroveren, dat is zeker." Dan moet Visma-Lease a Bike natuurlijk wel ene Tadej Pogacar verslaan.