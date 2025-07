Alpecin-Deceuninck verlengt contract van veelbelovende Emiel Verstrynge: wat is het geheim achter zijn steile opmars?

Het gaat bij Alpecin-Deceuninck hard voor Emiel Verstrynge. Weinigen die aan het begin van het seizoen konden voorspellen dat hij in de Tour erbij zou zijn en hij heeft nog meer goed nieuws.

Op zijn 23ste is Emiel Verstrynge een nieuw voorbeeld van een veldrijder die het ook waarmaakt op de weg. Hij is zich enorm aan het ontwikkelen en dat heeft zich al vertaald in een Tour-selectie bij Alpecin-Deceuninck. Hij was goed voor een top 15 in Luik-Bastenaken-Luik en stond meer dan zijn mannetje in de Ronde van Zwitserland.

Dan zou je bij verschillende wielerploegen een waardevolle kracht zijn voor het zwaardere werk. Alpecin-Deceuninck heeft kort op de bal gespeeld om dit Belgische talent zeker langer bij zich te kunnen houden. Verstrynge had nog een verbintenis tot het einde van 2026. Dat contract is nu opengebroken en verlengd tot 2028.

Alpecin-Deceuninck vertrouwde omgeving

"Alpecin-Deceuninck voelt ondertussen al als een vertrouwde omgeving. Ik voel het vertrouwen van de ploeg, wat heel belangrijk is voor mijn eigen ontwikkeling. Ik krijg kansen op het hoogste niveau. De vooruitgang is zoals de ploeg en ik hadden gehoopt", stelt Emiel Verstrynge vast tot zijn grote tevredenheid. Vandaar de contractverlenging.

"Het is spannend om te kunnen blijven groeien de volgende drie jaar in een omgeving waar ik mij thuis voel." Verstrynge is dankbaar voor het afgelegde traject. "Het is al een ongelooflijke reis geweest: van het project van Crelan-Corendon in de cross naar de eerste stappen op de weg bij het Development Team van Alpecin-Deceuninck en nu groei ik door naar de WorldTour."

Verstrynge laat veldrijden niet links liggen

"Mijn focus gaat meer en meer naar de weg, maar het veldrijden blijft in mijn hart", zegt de Oost-Vlaming ook nog. "Ik ben nog altijd gretig om ook tijdens de winter mooie dingen te laten zien." Eerst maar een geslaagd Tour-debuut maken.