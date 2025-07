Lachen, gieren, brullen en de duim omhoog: het grapje van Mathieu van der Poel en Thibau Nys onthuld

Er kan zeker wel wat afgelachen worden in het peloton. In het bijzonder als Mathieu van der Poel en Thibau Nys in de buurt zijn.

In de marge van de ploegenpresentatie voor de Tour was er zeker ruimte om uit te pakken met een grapje. Dat gebeurde dan ook, zo tonen de Instagram Stories van Thibau Nys aan. Een filmpje en een foto die Nys online heeft geplaatst spreken boekdelen. Hij zal er zelf de fun van hebben ingezien. Dat was bij Van der Poel duidelijk ook zo. Bij het begin van de video hoor je meteen luidop de lachkreten. Vervolgens richt de camera zich op het stuur van Mathieu van der Poel. Daar is een sticker ... van het hoofd van Thibau Nys opgeplakt. Heeft Van der Poel die sticker daar zelf opgekleefd of komt de grap van iemand anders? In ieder geval, ze werd wel gesmaakt en geapprecieerd. Van der Poel heel erg ontspannen Wanneer de camera naar boven beweegt, krijgen we het erg blije gezicht van Mathieu van der Poel te zien. Die haalt zijn breedste glimlach boven en steekt ook nog eens de duim omhoog. Het is deugddoend om Mathieu van der Poel zo ontspannen en relaxed te zien, vlak voor misschien wel de belangrijkste Tour uit zijn leven van start gaat. Dat heeft dan te maken met het aantal ritten die hij zou kunnen winnen. Thibau Nys heeft dus ook nog een foto genomen van zijn hoofd op het stuur van Mathieu van der Poel. Dat is inderdaad wel een souvenir om te bewaren. Het is geen toeval dat uitgerekend zij met elkaar dollen: ze kennen elkaar natuurlijk vanuit het veldrijden. Van der Poel en Nys mogelijk concurrenten Het zou wel eens goed kunnen dat ze elkaar niet enkel voor maar ook tijdens de koers tegenkomen. Wellicht kruisen Van der Poel en Nys immers dezelfde type etappes aan waar ze op zoek kunnen naar een overwinning.