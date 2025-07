België vs Nederland: clash uit het veldrijden straks in de Tour? "Voor Thibau Nys, maar ook voor Mathieu van der Poel"

Soms lijkt het veldrijden en de Tour op elkaar. Een clash tussen Thibau Nys en Mathieu van der Poel zou in de Tour niet onlogisch zijn.

Dit wordt dus mogelijk een Belgisch-Nederlands duel om naar uit te kijken. Dat zorgt voor een extra pigment. In het veldrijden hebben zo'n duel al vaak gezien tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Ondertussen is ook Thibau Nys uitgegroeid tot één van de toppers bij de profs en strijdt ook hij wel eens tegen Van der Poel in het veld.

Dat mag Nys junior nu ook in het wegwielrennen proberen in de Tour de France. Ploegleider Steven de Jongh heeft in een podcast al verteld hoe Nys vier kansen krijgt in de eerste negen etappes en de vier andere ritten in lijn kansen zijn voor Jonathan Milan, de sprinter van Lidl-Trek. Voorts zit er dan enkel nog een individuele tijdrit tussen.

Thibau Nys vs Mathieu van der Poel

De Jongh heeft het bij In De Leiderstrui nog eens over die etappes voor de punchers, met vaak een oplopende aankomst die vraagt om een explosief eindschot. "Voor de types Thibau Nys, maar ook Mathieu van der Poel", somt hij al twee renners op die zich dan in de strijd kunnen gooien. Dat zou nog eens een duel zijn om u tegen te zeggen.

In het verleden zijn ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel al eens op pad gegaan met elkaar in de Tour. Nu komt Van der Poel misschien nog eens een andere sterke Belgische tegenstander tegen. En wat met de eerste etappes na dat zogenaamde eerste luik van negen ritten? Heeft De Jongh ook al een beeld van wat die kunnen opleveren?

Na elf Tourritten mogelijk al vermoeidheid

"Rit 11 in Toulouse kan zowel gereduceerde groep met sprinters als punchers worden en rit 10 is naar mijn mening gewoon een zware bergrit", haalt hij die etappes aan. Wanneer de renners ook die ritten achter de rug hebben, zullen de eerste tekenen van vermoeidheid misschien al de kop op steken.