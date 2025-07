Verrassend: Mathieu van der Poel reageert op onverwachte kritiek met krachtige woorden

Mathieu van der Poel krijgt met opvallende kritiek te maken. Hij maakt er een punt van om daar ook zelf iets over te zeggen.

Alles begon met een mededeling van Van der Poel op Instagram, net geen 24 uur geleden. "Ik vind het spannend om te delen dat ik ambassadeur ben voor Flying Group. Ik ben trots om een bedrijf te vertegenwoordigen dat de wereld van de privé-luchtvaart naar een hoger niveau tilt." Die fierheid stuitte echter op verzet.

Verschillende reacties wezen erop dat hij een rolmodel is en dat het in tijden van klimaatopwarming niet verantwoord is om reclame te maken om te reizen met een privéjet. "Ik heb de reacties gezien en ik wil open zijn over mijn samenwerking met Flying Group als duurzame partner", besloot Van der Poel antwoord te geven op de kritiek.

Ik respecteer de mening van iedereen

Ten eerste uitte hij zijn begrip voor alle opmerkingen die werden gemaakt. "Ik begrijp de zorgen rond milieu en ik respecteer de mening van iedereen. Tegelijkertijd is de manier van reizen van belang voor mijn sport en carrière. Ik werk elke dag ontzettend hard om te presteren op het hoogste niveau. Ik moet dus keuzes maken over mijn tijd, mijn gezondheid en mijn mentale rust."

Van der Poel probeert duidelijk te maken hoe belangrijk dit is in zijn wielerloopbaan. "Relaxed kunnen vliegen, met minder stress en blootstelling aan bepaalde dingen, helpt me gefocust en gezond te blijven. Deze samenwerking draait niet om luxe. Die draait om prestaties, herstel en de steun die me helpt om me 100% te geven."

Bedankt aan iedereen die me begrijpt

Dat wil niet zeggen dat Van der Poel ook niet over andere dingen nadenkt. "Ik probeer altijd verantwoorde keuzes te maken indien mogelijk, maar ik sta ook achter de inzet die het waarmaken van mijn doelen mogelijk maakt. Bedankt aan iedereen die me begrijpt."