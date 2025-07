'Wout van Aert strooit zand in de ogen en doet straks het tegenovergestelde van wat hij zelf beweert'

Wat gaat Wout van Aert nu echt doen als het circus straks losbarst? Zelf beweert hij dat hij niet van plan is zich te mengen in de vlakke sprints. Niet iedereen gelooft dat.

In de podcast In Het Wiel meent Marijn Abbenhuijs, journalist van het Algemeen Dagblad, dat Van Aert wél meedoet in de sprints. Daar zouden twee redenen voor zijn. "De eerste reden is dat Van Aert de status heeft om de vrijheid te krijgen. De tweede reden is dat vroeg winnen in de Tour volgens Visma-Lease a Bike een garantie is op succes later in de Tour."

"Van Aert is de man die dat kan doen", vervolgt Abbenhuijs. Die neemt zo wel een hele straffe stelling in, want dan zou Van Aert het tegenovergestelde doen van wat hij zelf beweert. Dat maakt de host van de podcast wel even duidelijk. "Als ik niet minstens twee bronnen had gehad, had ik dit nu niet hier verkondigd", is Abbenhuijs zeker van zijn zaak.

Knetemann dekt zichzelf in

Als Van Aert toch niet meesprint, is het zo meteen bekend wie verantwoording moet afleggen. Daar is voormalig wielrenster Roxane Knetemann echter niet mee akkoord. "Het kan natuurlijk nooit zo zijn dat wij worden afgerekend op keuzes die renners gaan maken", is de Nederlandse van mening. "Ik wil mezelf ook even indekken."

Niet veel later nuanceert Abbenhuijs ook zijn standpunt over Van Aert. "Ik neem even een slag om de arm: het zou kunnen zijn dat hij die eerste etappe laat lopen. Dat heeft dan alles met de chaos en de hectiek te maken. Ritten 2 en 4 zijn kansen, rit 3 zou ie dan ook moeten overwegen. Ik denk dat hij pas op het moment zelf over de eerste etappe beslist."

Van Aert meestal heel eerlijk

We zullen moeten afwachten wat het finale besluit uiteindelijk wordt. We zullen niet zeggen dat Van Aert nooit de concurrentie op het verkeerde been zet ,maar meestal is hij wel heel eerlijk over zijn koersintenties. Het moet blijken of dat nu ook zo is.