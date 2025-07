Ze weten het honderd procent zeker: hoe data-analyse van Visma-Lease a Bike onthult waarom Van der Poel altijd naar Van Aert kijkt

Mathieu van der Poel en Wout van Aert lijken met elkaar verweven. Die eerste zal ook altijd naar die laatste kijken als ze samen in een ontsnapping zitten.

Dat weten ze bij Visma-Lease a Bike, de ploeg van Wout van Aert. Head of Strategy Patrick Broe doet dit uit de doeken in Het Laatste Nieuws. Hij beschikt over verschillende data van nagenoeg alle renners en hoopt de ploeg van dienst te kunnen zijn vanuit zijn appartement in Andorra. Daar zal Broe ook werken tijdens de Tour de France.

Die breekt zaterdag aan en dus is de blik van Broe momenteel vooral op Tadej Pogacar en Remco Evenepoel gericht. Dat zijn immers de grootste concurrenten van Jonas Vingegaard, nog altijd de grote hoop van Visma-Lease a Bike om de Tour te winnen. Ook over andere renners beschikt de ploeg over meer dan genoeg informatie.

Strategist Visma-Lease a Bike kan amper verrast worden

Broe bekijkt alle UCI-koersen en het koersgedrag van de concurrenten is voor hem dan ook geen verrassing meer. "Van Mathieu van der Poel weten we dat als hij in een groep met vijf renners voorop geraakt waarin ook Wout van Aert en Mads Pedersen zitten, hij altijd meer aandacht zal besteden aan Wout dan aan Pedersen, ook al is die beter."

Broe heeft er ook een eenvoudige verklaring voor waarom Van der Poel zo vaak op Van Aert focust. "Dat zit in zijn natuur." Die aanpak heeft Van der Poel geen windeieren gelegd. Als hij in de grote klassiekers samen met Van Aert in de finale aanwezig is, draait het vaak zo uit dat Van der Poel toch als winnaar over de meet kan komen.

Van der Poel moet weinig veranderen

Pedersen heeft Van der Poel al wel eens kunnen kloppen, vorig jaar in Gent-Wevelgem, maar dat is ook eerder een uitzondering. Voorlopig levert wat Van der Poel doet dus nog altijd zijn vruchten af en moet hij weinig veranderen.