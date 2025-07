Eerste grote naam verdwijnt uit de Tour: Filippo Ganna moet de strijd staken

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De eerste etappe van de Tour is al meteen het eindpunt geworden voor Filippo Ganna. De Italiaan kwam ten val en gaf er na een lange strijd de brui aan.

Er werd chaos voorspeld en gevreesd voor valpartijen in de eerste etappe van de Tour in Rijsel. Na iets meer dan 50 kilometer was het een eerste keer prijs. Filippo Ganna ging samen met Sean Flynn tegen de grond.

De Italiaan stapte opnieuw op de fiets, maar begon aan een lange lijdensweg. Door de strakke wind was er veel nervositeit in het peloton, waardoor de snelheid de hoogte inging en Ganna lang moest achtervolgen.

Op 70 kilometer van de streep, na zo'n 60 kilometer pijn lijden, zette Ganna voet aan grond. De Italiaan had duidelijk pijn aan zijn rug en gaf op. De Italiaan verdwijnt zo als eerste renner uit de Tour.

Ganna was op dag vijf een grote concurrent geweest voor Remco Evenepoel in de vlakke tijdrit van 33 kilometer. Daar mag de nummer twee van Milaan-Sanremo nu een kruis over maken.

Er waren nog meer valpartijen in de eerste etappe, onder meer Thibau Nys ging tegen de grond. Hij kon wel verder. Op de Casselberg was er ook een vreemde val met Benjamin Thomas en Matteo Vercher tijdens de sprint om de bergpunten.