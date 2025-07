Tekenend voor zijn veranderde status: Wout van Aert heeft het voor de Tour al uit zijn hoofd gezet

De status van Wout van Aert in de Tour is anders dan enkele jaren geleden. De eerste tien ritten zouden hem op het lijf geschreven moeten zijn en dan kom je automatisch in aanmerking voor de groene trui. Maar nu niet meer.

In 2022 was Wout van Aert superieur in de Tour. In de etappe naar Calais reed hij bergop gewoon weg uit het peloton en rondde een solo van 10 kilometer af. Na drie tweede plaatsen op rij kon Van Aert eindelijk winnen in de Tour.

Na vier ritten had Van Aert al een gigantische voorsprong in het puntenklassement, die groene trui zou hij uiteindelijk ook met bijzonder veel voorsprong winnen. Drie jaar later is Van Aert geen favoriet meer voor groen en heeft hij er ook geen doel van gemaakt.

Van Aert gaat niet voor groene trui

"Die zit niet in mijn hoofd. Het wordt moeilijk om genoeg punten te nemen in de vlakke sprints en met de gele trui-ambities die we hebben, zal het leuk zijn als er straks een paar dagen tussen zitten met wat minder druk", zegt Van Aert bij HLN.

Het één dag laten lopen, dat is gewoon onmogelijk als je wil strijden voor de groene trui. Dat is een werk van elke dag, aan de tussensprint en aan de meet. En Van Aert beseft ook dat hij in de vlakke sprints geen favoriet meer is.

Merlier, Philipsen en Milan zijn gewoon sneller. In de ritten voor de punchers zijn Pogacar, Van der Poel en Nys beter. "Later in de Tour zal er misschien ook een keer een kans zijn vanuit de vlucht", lijkt Van Aert zich daarop te focussen.