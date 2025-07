Voor de Tour maakt ze een uitzondering: mama Isabelle verklaart waarom ze nu wel naar haar zoon gaat kijken

Thibau Nys bouwt stevig aan zijn wielercarrière, met nu zijn debuut in de Tour. Mama Isabelle Nys is dan ook bijzonder fier en zal zal de eerste dagen dan ook ter plekke zijn.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de ouders van Remco Evenepoel is Isabelle Nijs, de moeder van Thibau Nys, niet vaak afwezig op koersen. Haar aanwezigheid is voor Thibau Nys dan ook geen must.

In de hectiek van de koers is er weinig tijd voor quality time tussen moeder en zoon. Isabelle Nys heeft dan ook liever een goed gesprek aan de keukentafel, waar ze wel gewoon kan spreken met haar zoon.

Mama Nys gaat naar de Tour

Voor de Tour maakt ze wel een uitzondering. "Sowieso, ik ben keifier. Samen met zijn vriendin Anna (Eikendal, nvdr.) ga ik de eerste vier ritten zelfs in Frankrijk volgen. Ik ben die week ook uitgenodigd bij ‘Vive le Vélo’", zegt ze bij HLN.

Daarna gaat ze weer naar huis, waar de Tour, in alle rust, gewoon op televisie zal volgen. Maar toch overheerst er vooral trots. "Weet je, ik kan eigenlijk nog altijd niet geloven dat mijn zoon de Tour gaat rijden."

Dat haar kind aan het allergrootste wielerevent meedoet, waar de heel wereld naar kijkt, dat vindt ze onwezenlijk. De Tour van Nys begon wel slecht met een valpartij, maar hij kon zijn weg wel verder zetten.